Ο Άλβαρο Αρμπελόα επέλεξε να απαντήσει με χιούμορ σε ερώτηση που αφορούσε τον Κιλιάν Μπαπέ και το «like» που έκανε σε ανάρτηση, η οποία συνέδεε τον Ζοζέ Μουρίνιο με ενδεχόμενη επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το κλίμα στα αποδυτήρια της «βασίλισσας» παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα πιο φορτισμένο, ειδικά μετά τη δημοσιοποίηση της συγκεκριμένης διαδικτυακής αλληλεπίδρασης του Γάλλου επιθετικού. Το γεγονός δεν άργησε να πάρει διαστάσεις στα social media, πυροδοτώντας σενάρια και συζητήσεις γύρω από το εσωτερικό της ομάδας και πιθανές εξελίξεις στον πάγκο.

Ωστόσο, ο τεχνικός της Ρεάλ, Άλβαρο Αρμπελόα, φρόντισε να ρίξει τους τόνους με μια αποστομωτική αλλά και χιουμοριστική τοποθέτηση. Ο Ισπανός προπονητής ξεκαθάρισε πως δεν αποδίδει καμία ιδιαίτερη σημασία σε τέτοιου είδους κινήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας μάλιστα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

«Δεν με απασχολεί αν (ο Μπαπέ) κάνει like σε ανάρτηση για τον Μουρίνιο, την Τζούλια Ρόμπερτς ή οποιονδήποτε άλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιλέγοντας έναν πιο ανάλαφρο τόνο για να αποσυμπιέσει την κατάσταση.

Με τη δήλωσή του, ο Αρμπελόα επιχείρησε ουσιαστικά να βάλει τέλος στη σύνδεση που επιχειρείται ανάμεσα στις διαδικτυακές προτιμήσεις των ποδοσφαιριστών και στις αποφάσεις της διοίκησης. Παρά τη φημολογία που συνεχίζει να κυκλοφορεί σχετικά με το μέλλον του στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση για αλλαγές από πλευράς συλλόγου.