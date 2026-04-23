Ο Λαμίν Γιαμάλ σκόραρε αλλά στη συνέχεια αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Θέλτα Βίγκο, με την ανησυχία να είναι έντονη τόσο στους Καταλανούς όσο και στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, ενόψει και του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο νεαρός εξτρέμ ένιωσε ενοχλήσεις και αντικαταστάθηκε πριν από την ανάπαυλα του αγώνα, το βράδυ της Τετάρτης (22/04), γεγονός που προκάλεσε άμεσο «συναγερμό» στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με τη «Sport», η διάρκεια της απουσίας του θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων και τη σοβαρότητα του τραυματισμού, με τρία πιθανά σενάρια να βρίσκονται στο τραπέζι: Στην περίπτωση θλάσης πρώτου βαθμού, το πιο αισιόδοξο σενάριο, ο χρόνος αποκατάστασης εκτιμάται στις 2 έως 3 εβδομάδες. Σε αυτή την περίπτωση, ο Γιαμάλ θα έχανε πιθανότατα το επόμενο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά θα μπορούσε να επιστρέψει στο φινάλε της σεζόν στη La Liga.

Αν πρόκειται για μερική ρήξη (δεύτερου βαθμού), η απουσία του θα κυμαίνεται από 3 έως 8 εβδομάδες, κάτι που ουσιαστικά θα τον έθετε εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν και θα δημιουργούσε σοβαρή αμφιβολία για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στο χειρότερο σενάριο, της ολικής ρήξης, θα απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση, με την αποκατάσταση να μπορεί να διαρκέσει έως και έξι μήνες, αφήνοντας τον ποδοσφαιριστή εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.