Ο Ράφα Μπενίτεθ μετά τον Μάιο δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό, που θα αλλάξει ξανά προπονητή! Το να φύγει νωρίτερα, πριν την ολοκλήρωση των play offs, θα είναι συνδυασμός αποφάσεων. Άλλωστε, κυκλοφορεί πως το τάιμινγκ της απόλυσής του επηρεάζει και το ύψος/κόστος της μεγάλης αποζημίωσης του που θα πρέπει να πάρει.

Πώς ο Γιάννης Αλαφούζος θα γλιτώσει 1 εκατομμύριο ευρώ από την αποζημίωση του Ράφα Μπενίτεθ, οι περιπτώσεις προπονητών που ήδη… κάηκαν, ποιος πρότεινε τον Τιάγκο Μότα στον ιδιοκτήτη, οι πιθανότητες για Σεργκέι Ρεμπρόφ και η υπόθεση Πέδρο Μαρτίνς. Ρεπορτάζ του Ευάγγελου Μίχου στο Sportdog.gr