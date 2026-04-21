Ο Πέδρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια αναδείχθηκε ο κορυφαίος προπονητής της EuroLeague για τη σεζόν 2025-2026, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή πορεία της ομάδας του στη διοργάνωση.

Η Βαλένθια πραγματοποίησε εξαιρετική regular season, τερματίζοντας στη 2η θέση με απολογισμό 25 νίκες και 13 ήττες, στην επιστροφή της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Η συνολική εικόνα της ομάδας και η σταθερότητα στην απόδοση συνέβαλαν καθοριστικά στη διάκριση του Ισπανού τεχνικού.

Για τον Μαρτίνεθ, αυτή είναι η δεύτερη διαδοχική χρονιά που κατακτά τον τίτλο του κορυφαίου προπονητή, καθώς την περσινή σεζόν είχε αναδειχθεί καλύτερος τεχνικός στο EuroCup, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή του αγωνιστική πρόοδο και την επιρροή του στις ομάδες που καθοδηγεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague : «Μετά το ότι οδήγησε τη Βαλένθι σε ρεκόρ 25-13 και στη δεύτερη θέση της κανονικής περιόδου, ο Πέδρο Μαρτίνεθ αναδείχθηκε Προπονητής της Χρονιάς Alexander Gomelskiy για τη σεζόν 2025-26. Στην πρώτη του πλήρη σεζόν στον πάγκο της διοργάνωσης, ο Μαρτίνεθ συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους από τους συναδέλφους του προπονητές της EuroLeague, οι οποίοι ψηφίζουν για το συγκεκριμένο βραβείο.

Επιστρέφοντας στην EuroLeague για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2018 με έναν σύλλογο που επέστρεψε στη διοργάνωση μετά από έναν χρόνο απουσίας, ο 64χρονος Μαρτίνεθ οδήγησε τη Βαλένθια σε σταθερά νικηφόρο μπάσκετ καθ’ όλη τη διάρκεια της κανονικής περιόδου. Η Βαλένθια όχι μόνο είχε τις δεύτερες περισσότερες νίκες, αλλά ήταν και πρώτη σε πόντους (90,9 ανά αγώνα), ενώ βρέθηκε μεταξύ των κορυφαίων ομάδων και σε πολλές άλλες στατιστικές κατηγορίες.

Ο Τόμας Μασιούλις της Ζάλγκιρις κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην ψηφοφορία, ακολουθούμενος από τον Γιώργο Μπαρτζώκα του Ολυμπιακού και τον νικητή της σεζόν 2024-25, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους της Φενέρμπαχτσε. Συνολικά, 13 προπονητές έλαβαν ψήφους, γεγονός που αποδεικνύει την αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των προπονητών της EuroLeague».