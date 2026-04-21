Τα αγωνιστικά προβλήματα της Μονακό παραμένουν έντονα, δυσκολεύοντας σημαντικά την προσπάθειά της ενόψει του κρίσιμου αγώνα Play-In της EuroLeague απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η γαλλική ομάδα βρίσκεται από τις 20 Απριλίου στην Αθήνα και έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία της, ωστόσο για ακόμη ένα παιχνίδι καλείται να παραταχθεί με περιορισμένες επιλογές.

Σε σχέση με την πρόσφατη αναμέτρηση στο Πριγκιπάτο, όπου γνώρισε την ήττα από τη Βιλερμπάν βασιζόμενη ουσιαστικά σε έξι παίκτες πρώτης γραμμής, αυτή τη φορά αναμένονται διαθέσιμοι οι Ματ Στράζελ και Έλι Οκόμπο, ενισχύοντας κάπως την περιφέρεια.

Παρόλα αυτά, τα προβλήματα δεν έχουν εκλείψει. Το τεχνικό επιτελείο δεν μπορεί να υπολογίζει σε τρεις κομβικούς παίκτες, σε μια περίοδο που κάθε διαθέσιμη λύση θεωρείται απαραίτητη. Οι Μίροτιτς, Νέντοβιτς και Τάρπεϊ θα απουσιάσουν, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους.

Έτσι, η Μονακό θα παραταχθεί απέναντι στον Παναθηναϊκό με περιορισμένο ροτέισον, βασιζόμενη στους εξής οκτώ παίκτες: Τζέιμς, Στράζελ, Οκόμπο, Μπεγκαρίν, Ντιάλο, Μπλόσομγκεϊμ, Χέιζ και Τάις.