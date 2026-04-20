Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε μια ενδεκάδα… δική του. Χωρίς εκπτώσεις. Και οι ποδοσφαιριστές του ανταποκρίθηκαν ακριβώς όπως απαιτεί το ποδόσφαιρό του: με ένταση, πειθαρχία και καθαρό μυαλό. Στη Λεωφόρο, οι Ερυθρόλευκοι έκαναν αυτό που ξέρουν. Όχι για να εντυπωσιάσουν, αλλά για να επιβληθούν. Και το έκαναν με τρόπο σχεδόν συμβολικό: με τον Μεντιλίμπαρ να εμπιστεύεται απόλυτα τους «δικούς του», τους παίκτες πάνω στους οποίους έχει χτίσει την ταυτότητα της ομάδας του.

Όποιος περίμενε θέαμα σε αυτό το ντέρμπι, μάλλον δεν διάβασε σωστά τις συνθήκες. Σε παιχνίδια τέτοιας έντασης και βαθμολογικής πίεσης, το αποτέλεσμα προηγείται της εικόνας. Και ο Ολυμπιακός έπαιξε ακριβώς για αυτό. Με καθαρή στόχευση και πλήρη επίγνωση της κατάστασης, πήρε μια νίκη τεράστιας σημασίας, όχι μόνο βαθμολογικά, αλλά κυρίως ψυχολογικά.

Η πίεση ήταν εμφανής. Όχι τόσο από τα υπόλοιπα αποτελέσματα, αλλά από το ίδιο το «πρέπει» που συνοδεύει τον σύλλογο. Ένα «πρέπει» που απαιτεί χαρακτήρα, αντίδραση και αντοχή. Και αυτή τη φορά, οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ ανταποκρίθηκαν.

Το ποδόσφαιρό του Βάσκου είναι συγκεκριμένο, απαιτητικό και απόλυτο. Αυτό που διαφοροποιήθηκε ήταν η προσέγγιση των ποδοσφαιριστών: περισσότερη ένταση, μεγαλύτερη πίστη στο πλάνο, ουσιαστική απάντηση στη μάχη του αγώνα. Στοιχεία απαραίτητα για να κερδίσεις ένα τέτοιο παιχνίδι.

Η ενδεκάδα ήταν χαρακτηριστική: παίκτες ταυτισμένοι με τη φιλοσοφία του προπονητή, με σαφείς ρόλους και ξεκάθαρη αποστολή. Καμία απόκλιση από το πλάνο. Μόνο ποδόσφαιρο Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός μπήκε με άγχος, αλλά όχι φόβο. Για σημαντικό διάστημα στο α’ μέρος έτρεξε, πάλεψε, έψαξε ρυθμό και ψυχολογία μέσα από το ίδιο το παιχνίδι. Και όταν χρειάστηκε, είχε και τις προσωπικότητες για να διαχειριστεί κρίσιμες στιγμές. Στη Λεωφόρο κέρδισε την αυτοπεποίθησή του. Και τον χρόνο να επαναφέρει τον εαυτό του εκεί που πρέπει. Ο Μεντιλίμπαρ λοιπόν δεν διαπραγματεύεται τη φιλοσοφία του. Και αν οι παίκτες του ακολουθήσουν με συνέπεια αυτό το δρόμο, ο Ολυμπιακός θα μείνει μέχρι το τέλος στη μάχη.