Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο ο Ζοσέ Μουρίνιο να επιστρέψει στην Μαδρίτη για λογαριασμό της Ρεάλ σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα «Record».

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα ο Φλορεντίνο Πέρεθ είναι αποφασισμένος να κάνει αλλαγές στην ομάδα μετά το τέλος της σεζόν που θα αφορούν από τον προπονητή μέχρι τους ποδοσφαιριστές.

Ο Αρμπελόα δεν θα συνεχίσει στην Ρεάλ και στο προσκήνιο ήρθε και πάλι το όνομα του Μουρίνιο. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχουν υπάρξει επαφές μεταξύ των δύο πλευρών κάτι που δεν αποκλείεται να γίνει το επόμενο διάστημα.

Μάλιστα, το Πορτογαλικό δημοσίευμα τονίζει πως και ο ίδιος ο Μουρίνιο θέλει να επιστρέψει στη Μαδρίτη και σε περίπτωση που του γίνει πρόταση τότε θα πιέσει τη Μπενφίκα για να αποχωρήσει.