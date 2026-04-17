Οι ισορροπίες στην επίθεση των κορυφαίων ιταλικών συλλόγων βρίσκονται ήδη σε φάση αναδιαμόρφωσης, με το φετινό καλοκαίρι να προμηνύεται ιδιαίτερα «θερμό» στο μεταγραφικό παζάρι. Από τον Ραφαέλ Λεάο μέχρι τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, οι εκκρεμότητες είναι πολλές και καθοριστικές για τη μορφή που θα έχει η επόμενη σεζόν.

Οι μεγάλες ομάδες της Serie A έχουν ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό τους, με το βάρος – όπως συνηθίζεται – να πέφτει στη γραμμή κρούσης. Η Ίντερ, η Νάπολι, η Μίλαν και η Γιουβέντους κινούνται σε ένα σύνθετο σκηνικό, όπου συνυπάρχουν νεαρά ταλέντα που θέλουν να «δέσουν», βασικά στελέχη που ενδέχεται να αποχωρήσουν και πιθανοί στόχοι που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα.

Στο Μιλάνο, η Ίντερ έχει πάρει ξεκάθαρη απόφαση να επενδύσει στον Φραντσέσκο Πίο Εσπόζιτο, τον οποίο θεωρεί κομβικό για το μέλλον της. Αντίθετα, η περίπτωση του Μάρκους Τουράμ παραμένει ανοιχτή: παρότι υπολογίζεται κανονικά, μία δελεαστική πρόταση – κυρίως από την Premier League – θα μπορούσε να ανατρέψει τα δεδομένα.

Στη Νάπολι, ο Ράσμους Χόιλουντ αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για την επόμενη ημέρα, με τη διοίκηση να προχωρά στην απόκτησή του με ένα σημαντικό οικονομικό πακέτο. Γύρω του, ωστόσο, το επιθετικό πλάνο αναμένεται να αλλάξει, με τον Ρομέλου Λουκάκου να βρίσκεται κοντά στην έξοδο και αρκετά ονόματα να εξετάζονται για τον ρόλο του συμπληρωματικού φορ.

Η Μίλαν, από την άλλη, φαίνεται έτοιμη για βαθιές τομές. Οι «ροσονέρι» δεν αποκλείεται να μπουν σε διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων για δύο από τα πιο σημαντικά τους «όπλα», τον Λεάο και τον Κρίστιαν Πούλισικ. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Φούλκρουγκ, ενώ στο προσκήνιο υπάρχουν και πιο φιλόδοξα σενάρια, όπως αυτό του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αν και προς το παρόν φαντάζει δύσκολο να υλοποιηθεί.

Στη Γιουβέντους, το μεγάλο ερωτηματικό ακούει στο όνομα Ντούσαν Βλάχοβιτς. Η υπόθεσή του θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τον συνολικό σχεδιασμό, καθώς χωρίς ανανέωση συμβολαίου το ενδεχόμενο αποχώρησης γίνεται όλο και πιο πιθανό. Την ίδια στιγμή, η περίπτωση του Οπεντά δείχνει να οδηγείται προς «διαζύγιο», παρά την πρόσφατη επένδυση που έγινε για την απόκτησή του.

Συνολικά, το σκηνικό έχει ήδη αρχίσει να ξεκαθαρίζει: η Ίντερ επενδύει στο μέλλον της, η Νάπολι «χτίζει» γύρω από έναν βασικό πυλώνα, η Μίλαν εξετάζει ριζικές αλλαγές και η Γιουβέντους περιμένει τις εξελίξεις γύρω από τον βασικό της επιθετικό. Το μόνο βέβαιο είναι πως οι μεγάλες ομάδες δεν ψάχνουν απλώς γκολ, αλλά σταθερότητα και σιγουριά για την επόμενη μέρα.