Η ΑΕΚ μπορεί να αποκλείστηκε άδικα στα προημιτελικά του Conference League, όμως η φετινή ευρωπαϊκή της πορεία άφησε ισχυρό αποτύπωμα τόσο αγωνιστικά όσο και οικονομικά. Ξεκινώντας από τα προκριματικά, η ομάδα κατάφερε να φτάσει μέχρι τους «8», γεμίζοντας τα ταμεία της με περισσότερα από 10,7 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για το μέγεθος και τις φιλοδοξίες του συλλόγου.

Τα έσοδα αυτά προήλθαν από πολλαπλές πηγές: το μπόνους συμμετοχής στη League Phase, τα χρήματα από τα προκριματικά, το Value Pillar, τις νίκες και τις ισοπαλίες, αλλά και τα επιπλέον πριμ πρόκρισης σε κάθε φάση. Κάθε βήμα στην Ευρώπη μεταφραζόταν σε οικονομική ενίσχυση, επιβεβαιώνοντας πόσο κρίσιμη είναι μια καλή πορεία για την ανάπτυξη ενός συλλόγου.

Τα χρήματα στο Conference League

Πριμ κατάταξης: 28.000 ευρώ επί τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (1ος Χ36, 2ος Χ 35 και ούτω καθεξής)

Νίκη στη League Phase: 400.000 ευρώ

Ισοπαλία στη League Phase: 133.000 ευρώ

Πριμ για τις θέσεις 1-8 στη League Phase: 400.000 ευρώ

Πριμ για τις θέσεις 9-16 στη League Phase: 200.000 ευρώ

Πρόκριση στα Play Off: 200.000 ευρώ

Πρόκριση στους «16»: 800.000 ευρώ

Πρόκριση στα προημιτελικά: 1.300.000 ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 2.500.000 ευρώ

Φιναλίστ: 4.000.000 ευρώ

Κατάκτηση Conference League: 4.000.000+3.000.000

Πέρα όμως από τα χρήματα, η ΑΕΚ πέτυχε κάτι εξίσου σημαντικό: κατέρριψε ένα ιστορικό ρεκόρ που κρατούσε σχεδόν μισό αιώνα. Με έξι νίκες στην κυρίως φάση της διοργάνωσης (χωρίς να υπολογίζονται τα προκριματικά), ξεπέρασε την επίδοση της σεζόν 1976-77, μιας από τις πιο εμβληματικές στην ιστορία της. Το ρεκόρ αυτό, που φαινόταν «άπιαστο» για δεκαετίες, κατέρρευσε μέσα από μια σειρά ώριμων και αποτελεσματικών εμφανίσεων.

Παρά τον αποκλεισμό, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έδειξε χαρακτήρα, φτάνοντας κοντά σε μια μεγάλη ανατροπή και αποδεικνύοντας ότι μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η φετινή πορεία δεν ήταν απλώς μια καλή στιγμή, αλλά μια δήλωση επιστροφής της ΑΕΚ στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, συνδυάζοντας αγωνιστική πρόοδο, οικονομικό όφελος και ιστορικά επιτεύγματα.