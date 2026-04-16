Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε τι θα πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός καθώς μπαίνει στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, ενώ αναφέρθηκε τόσο στο παιχνίδι με την Αναντολού Εφές όσο και στον Κέντρικ Ναν.

Οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν την Παρασκευή (17/4) τους Τούρκους για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague, θέλουν τη νίκη για να πλασαριστούν σε όσο το δυνατόν καλύτερη θέση και ο προπονητής είπε τα εξής στις δηλώσεις του…

Για τον Ναν: «Ο Ναν ήταν καλά μέσα στην εβδομάδα, αλλά τώρα πριν την προπόνηση σήκωσε μερικά βάρη και έχει σπασμό στη μέση. Ζήτησε να κάνει θεραπεία για να είναι έτοιμος για αύριο. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Μού είπε ότι αύριο το πρωί στο shoot around νομίζει ότι θα είναι έτοιμος».

Για το ματς με την Εφές: «Θα παίξουμε το τελευταίο ματς της regular season. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τα άλλα ματς. Στόχος να παίξουμε καλό μπάσκετ και να φτάσουμε στη νίκη. Είναι εκτός playoffs η Εφές, αλλά νίκησαν τα δύο τελευταία παιχνίδια. Για εμάς δεν είναι ώρα να βάλουμε πίεση στους εαυτούς μας, είμαστε καλή ομάδα, πρέπει να παίξουμε επιθετικά, να παίξουμε καλό μπάσκετ.Όπως με την Μπαρτσελόνα. Συμπαγής άμυνα και στην επίθεση να μοιράσουμε την μπάλα. Η Βαλένθια έπαιξε διαφορετικό μπάσκετ, δεν είναι εύκολο να παίξεις απέναντί τους. Να το ξεχάσουμε και να θυμηθούμε πώς παίξαμε με την Μπαρτσελόνα. Πρέπει να εστιάσουμε 100% στο παιχνίδι που παίξαμε με την Μπαρτσελόνα».

Για το αν ο Παναθηναϊκός θα είναι πλήρης: «Το ελπίζω, γιατί κατά τη διάρκεια της σεζόν μερικές φορές την ημέρα του ματς , οι γιατροί, ή οι παίκτες είπαν ότι δεν ήταν έτοιμοι να παίξουν επειδή ήταν άρρωστοι ή τραυματίες. Κάναμε μερικές συναντήσεις, δεν είναι ώρα για δικαιολογίες, είναι ώρα να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Έχουμε σπουδαία ομάδα, πρέπει να εστιάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Δεν έχει σημασία αν τερματίσεις στα playoffs ή στα play-in, πρέπει να παίξουμε μπάσκετ ως Παναθηναϊκός και με όλο τον κόσμο που έχει σπουδαία συμβολή. Αυτό θα είναι το κλειδί για να φτάσουμε στους στόχους μας».