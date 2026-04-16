Ο Κέντρικ Ναν δεν πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν το παιχνίδι με την Αναντολού Εφές, για την 38η αγωνιστική της Euroleague, δεν υπάρχει όμως ανησυχία σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του.

Οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη για να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση στο φινάλε της κανονικής περιόδου και να μάθουν ποιο θα είναι το μονοπάτι που θα πρέπει να πάρουν με στόχο να φτάσουν στο Final Four.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε την Πέμπτη (16/4) την τελευταία προπόνηση και σε αυτή δεν πήρε μέρος ο Ναν, ο οποίος έκανε θεραπεία λόγω σπασμών στη μέση και αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους να μην ακολουθήσει το κανονικό πρόγραμμα.

Η κατάστασή του, πάντως, δεν προκαλεί ανησυχία και στον Παναθηναϊκό είναι σίγουροι πως θα αγωνιστεί κανονικά κόντρα στην Εφές, παιχνίδι για το οποίο είναι διαθέσιμοι και οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Βασίλης Τολιόπουλος καθώς ξεπέρασαν τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούσαν.