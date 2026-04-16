Πρώτα σε ελληνική ιστοσελίδα και μετά από γνωστό Ιταλό ρεπόρτερ εμφανίζεται ο Αλέξιος Καλογερόπουλος να βρίσκεται στο στόχαστρο της Μόντσα. Δηλαδή της ομάδας στην οποία από τον Αύγουστο του 2022 μέχρι τον Γενάρη του 2025 τεχνικός διευθυντής ήταν ο (νυν της Γιουβέντους) ο Φρανσίς Μοντεστό!

Ποιος είναι ο βασικός ενδοιασμός του νεαρού αμυντικού και δεν έχει ανανεώσει ακόμα με τον Ολυμπιακό και γιατί θα μπορούσε να απασχολήσει ως ελεύθερος και ελληνικές ομάδες, όπως είναι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός που τον έχουν ήδη ξεχωρίσει. Διαβάστε στο Sportdog.gr