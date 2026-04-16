Η Γιουβέντους δείχνει έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωση του Χρήστου Μουζακίτη, με τις εξελίξεις γύρω από τον νεαρό ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού να παρακολουθούνται στενά.

Ο Μουζακίτης έχει ήδη προσελκύσει την προσοχή σημαντικών ευρωπαϊκών συλλόγων, καθώς δημοσιεύματα τον συνδέουν και με τη Γιουνάιτεντ αλλά και την Πόρτο.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Tuttosport, η Γιουβέντους εξετάζει πολύ σοβαρά την προοπτική απόκτησής του. Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπρόσωπος του παίκτη, Βασίλης Ρόβας, πραγματοποίησε συνάντηση στο Τορίνο με τον Τζόρτζιο Κιελίνι, ο οποίος πλέον κατέχει διοικητικό ρόλο που σχετίζεται με τις διεθνείς σχέσεις και το σκάουτινγκ του συλλόγου.

Η συνάντηση είχε κυρίως διερευνητικό χαρακτήρα, με στόχο την πρώτη επαφή μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, ο Μουζακίτης θεωρείται μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή για τη Γιουβέντους, καθώς εντάσσεται στο πλάνο ανανέωσης του ρόστερ με νεότερους ποδοσφαιριστές.

Ο Έλληνας μέσος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έως το καλοκαίρι του 2029. Μέχρι στιγμής, με τη φανέλα της ομάδας έχει καταγράψει 72 συμμετοχές και έχει σημειώσει 3 γκολ.