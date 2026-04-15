Αγωγή εκατ. ευρώ εις βάρος τόσο του Λιονέλ Μέσι όσο και της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αργεντινής, για απάτη και παραβίαση συμφωνίας, κατέθεσε εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων από τη Φλόριντα.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία VID υποστηρίζει πως είχε πληρώσει το ποσό των 6,5 εκατ. ευρώ για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του Μέσι σε δύο φιλικούς αγώνες της εθνικής Αργεντινής, κόντρα σε Βενεζουέλα και Πουέρτο Ρίκο, αλλά τελικά δεν αγωνίστηκε καθόλου.

Η συμφωνία, όπως αναφέρει η εταιρεία, προέβλεπε ότι ο Μέσι θα έπαιζε για τουλάχιστον 30 λεπτά σε κάθε παιχνίδι, εκτός φυσικά κι αν ήταν τραυματίας. Ο Αργεντίνος, όμως, δεν αγωνίστηκε στο ματς με τη Βενεζουέλα αν και ήταν απολύτως υγιής, όπως δείχνει και το γεγονός ότι την επόμενη μέρα έπαιξε κανονικά με την Ίντερ Μαϊάμι, πετυχαίνοντας και δύο γκολ.

Αυτή είναι η… 11η φορά που ο Μέσι είναι αντιμέτωπος με μήνυση/αγωγή με την κατηγορία της απάτης, με τους δικηγόρους του να ασχολούνται με το θέμα καθώς ο ίδιος συνεχίζει κανονικά τις υποχρεώσεις του με την Ίντερ Μαϊάμι, στην οποία θα έχει προσωρινά ως προπονητή τον Γκιγέρμο Όγιος.