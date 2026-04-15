Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε από τον αντίπαλό του, τον Φάμπιαν Μαροζάν, με 3-6, 7-6 (5), 6-4 στον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Μόναχο και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του event.

Σε ένα παιχνίδι για τον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Μόναχο, το οποίο είχε διακοπεί το απόγευμα της Τρίτης (14/4) λόγω των συνθηκών που διαμορφώθηκαν και ακολούθως συνεχίστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Φάμπιαν Μαροζάν. Ο Ούγγρος τενίστας, εντός δύο ημερών, πέτυχε την ανατροπή και με σκορ 3-6, 7-6(5), 6-4 προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο της γερμανικής διοργάνωσης.

Προς το τέλος του αγώνα ο Νο.67 του κόσμου σέρβιρε με στόχο να μείνει στο ματς. Εκεί, ο Μαροζάν βρήκε τρία match points. Το τρίτο ήταν και εκείνο που του προσέφερε την κατάκτηση της νίκης.