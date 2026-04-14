Ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Φάμπιαν Μαροζάν για τον 1ο γύρο στο 500άρι τουρνουά του Μονάχου διακόπηκε στο 3ο σετ λόγω σκότους, με το σκορ να είναι ισόπαλο 1-1, και θα συνεχιστεί την Τετάρτη (15/4).

Ο Έλληνας τενίστας ήταν καλύτερος στο πρώτο σετ, έκανε break, κράτησε το σερβίς του και έφτασε στο 6-3, κάνοντας το 1-0. Στο δεύτερο, όμως, είχαμε… ντέρμπι, με τον Μαροζάν να το παίρνει με 7-6 στο tie break και να κάνει το 1-1.

Το τρίτο σετ, επομένως, ήταν αυτό που θα έκρινε τον αγώνα, με το σκορ όμως στο 2-2 το σκότος έφερε και τη διακοπή, με τους διοργανωτές να ανακοινώνουν ότι το παιχνίδι θα συνεχιστεί την Τετάρτη (15/4).