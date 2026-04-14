Κυριακή του Πάσχα, στην πολυτελή κατοικία του στο Μπέβερλι Χιλς, ο 76χρονος παραγωγός ταινιών και ιδιοκτήτης της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, ξεδιπλώνει το όραμά του για το ποδόσφαιρο. Και είναι ξεκάθαρος: «Το ποδόσφαιρο κινδυνεύει να χάσει τη νέα γενιά».

Οι ιδέες του είναι πολλές και αμφιλεγόμενες. Θεωρεί ότι οι αγώνες είναι υπερβολικά μεγάλοι, ενώ οι διακοπές λόγω VAR και το 15λεπτο ημίχρονο τον εκνευρίζουν. Όπως λέει χαρακτηριστικά, τα παιδιά χάνουν το ενδιαφέρον τους και στρέφονται σε παιχνίδια όπως το FIFA.

Η βασική του πρόταση είναι ριζική: αγώνες διάρκειας 50 λεπτών, με δύο ημίχρονα των 25 λεπτών καθαρού χρόνου. Παράλληλα, προτείνει την κατάργηση των κίτρινων και κόκκινων καρτών, αντικαθιστώντας τες με προσωρινές αποβολές: πέντε λεπτά εκτός για «κίτρινη», είκοσι για «κόκκινη».

Επιπλέον, επιθυμεί περισσότερα γκολ, κάτι που – όπως πιστεύει – θα επιτευχθεί με αλλαγές στον κανονισμό του οφσάιντ, ώστε να μην ακυρώνονται φάσεις για ελάχιστα εκατοστά.

Ο Ιταλός παράγοντας βλέπει το ποδόσφαιρο ως προϊόν που πρέπει να εξελιχθεί για να επιβιώσει. Υποστηρίζει ότι οι διοργανώσεις είναι υπερβολικά πολλές και επιβαρύνουν τους παίκτες, ενώ ασκεί έντονη κριτική σε FIFA και UEFA, κατηγορώντας τις ότι ενδιαφέρονται κυρίως για τα έσοδα.

Ένα ακόμη σημείο που προκαλεί συζητήσεις είναι η άποψή του για τις ομάδες: θεωρεί ότι τα πρωταθλήματα πρέπει να περιοριστούν και να συμμετέχουν μόνο σύλλογοι με μεγάλη βάση φιλάθλων, προτείνοντας ακόμη και ελάχιστο όριο ενός εκατομμυρίου υποστηρικτών.

Στο ίδιο πλαίσιο, επαναφέρει την ιδέα μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης τύπου «Super Championship», με τη συμμετοχή των κορυφαίων ομάδων από τα μεγάλα πρωταθλήματα, ώστε – όπως υποστηρίζει – να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και το ενδιαφέρον.

Παρά τις προκλητικές του θέσεις, ο Ντε Λαουρέντις παραμένει μια ιδιαίτερη προσωπικότητα: παραγωγός με τεράστια καριέρα στον κινηματογράφο, ιδιοκτήτης που ανέστησε τη Νάπολι από τη χρεοκοπία και την οδήγησε ξανά στην κορυφή.

Ο ίδιος δηλώνει ότι εργάζεται για τους φιλάθλους, αλλά ταυτόχρονα τονίζει πως η ευθύνη των αποφάσεων ανήκει στον πρόεδρο. Και όπως φαίνεται, δεν έχει καμία διάθεση να αποσυρθεί.

«Αν σταματήσω, τότε πρέπει να πεθάνω», λέει με χαρακτηριστική υπερβολή.