Η συζήτηση γύρω από την απόδοση βασικών παικτών του Ολυμπιακού στα φετινά ντέρμπι έχει ανοίξει έντονα, καθώς η εικόνα αρκετών εξ αυτών δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των κρίσιμων αγώνων.

Ο Ζέλσον βρίσκεται στο επίκεντρο της κουβέντας, με την αγωνιστική του παρουσία στα οκτώ φετινά ντέρμπι να θεωρείται απογοητευτική. Η συνεισφορά του στο δημιουργικό κομμάτι χαρακτηρίζεται σχεδόν… ανύπαρκτη, καθώς δεν έχει καταγράψει ούτε γκολ ούτε ασίστ, ενώ ακόμη και οι καλές στιγμές στο παιχνίδι του είναι ελάχιστες έως μηδαμινές. Οι λίγες θετικές ενέργειες που μπορεί να εντοπιστούν στο ξεκίνημα της σεζόν, χωρίς συνέχεια ή διάρκεια. Η συνολική εικόνα του δημιουργεί προβληματισμό, ειδικά για έναν βασικό εξτρέμ που καλείται να κάνει τη διαφορά.

Παράλληλα, το βλέμμα στρέφεται και στον Ποντένσε, ο οποίος, αν και παρουσιάζει κάποιες επιμέρους καλές ενέργειες, αντιμετωπίζει επίσης πρόβλημα στην τελική απόφαση και στην αποτελεσματικότητα σε κρίσιμες στιγμές.



Στην αμυντική γραμμή, η περίπτωση του Ρέτσου προκαλεί επίσης προβληματισμό, καθώς τα λάθη στη διαχείριση της μπάλας έχουν κοστίσει σε καθοριστικά σημεία αγώνων. Σε αρκετά ντέρμπι έχουν προκύψει φάσεις όπου απώλειες κατοχής οδήγησαν σε ευκαιρίες ή και γκολ για τους αντιπάλους, γεγονός που επιβαρύνει την αξιολόγησή του, παρά την αυταπάρνηση και τη μαχητικότητά του.

Στην επιθετική γραμμή, οι Ελ Κααμπί και Ταρέμι, δύο από τις πιο ακριβές και βασικές επιλογές, δεν έχουν καταφέρει να διατηρήσουν σταθερό ρυθμό σε ντέρμπι. Ο Μαροκινός φορ εμφανίζει χαμηλή αποτελεσματικότητα στις τελικές προσπάθειες μέσα στο 2026. Από την άλλη, ο Ιρανός, παρότι πιο συμμετοχικός στο παιχνίδι, δεν έχει καταγράψει ουσιαστική απειλή σε τελική προσπάθεια στα μεγάλα ματς.

Συνολικά, η εικόνα δείχνει ότι η έλλειψη δημιουργικόητητας, αλλά και βοήθειας από βασικούς ποδοσφαιριστές στα ντέρμπι έχει επηρεάσει καθοριστικά την πορεία της ομάδας και εξηγεί, σε μεγάλο βαθμό, τις απώλειες στόχων μέσα στη σεζόν.