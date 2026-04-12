Η Πάρμα έβαλε «φρένο» στην προσπάθεια της Νάπολι για την κατάκτηση του τίτλου, καθώς οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Serie A.

Έτσι αν η Ίντερ, επικρατήσει της Κόμο εκτός έδρας (21:45), τότε θα ξεφύγει με 9 βαθμούς από την δεύτερη Νάπολι.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Πάρμα, ήταν ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα. Ο Βραζιλιάνος, δανεικός από τον Ολυμπιακό, στα πρώτα 33 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης με ωραίο πλασέ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους.

Η απάντηση της Νάπολι ήρθε στο 60ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ να ισοφαρίσει σε 1-1.

Στην συνέχεια η ομάδα του Αντόνιο Κόντε είχε την υπεροχή και προσπάθησε να πετύχει το γκολ της νίκης, αλλά δεν τα κατάφερε και έτσι το 1-1 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφυριγμα του διαιτητή.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 10 Απριλίου

Ρόμα-Πίζα 3-0

Σάββατο 11 Απριλίου

Τορίνο-Ελλάς Βερόνα 2-1

Κάλιαρι-Κρεμονέζε 1-0

Μίλαν-Ουντινέζε 0-3

Αταλάντα-Γιουβέντους 0-1

Κυριακή 12 Απριλίου

Τζένοα-Σασουόλο 2-1

Πάρμα-Νάπολι 1-1

Μπολόνια-Λέτσε (19:00)

Κόμο-Ίντερ (21:45)

Δευτέρα 13 Απριλίου

Φιορεντίνα-Λάτσιο (21:45)