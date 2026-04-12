Την δεύτερη συνεχόμενη νίκη της πήρε η Τζένοα, επικρατώντας με 2-1 της Σασουόλο για την 32η αγωνιστική της Serie A.

Με τη νίκη αυτή η ομάδα της Γένοβας πήρε μια βαθμολογική ανάσα, καθώς έφτασε στους 36 βαθμούς. Από την άλλη η Σασουόλο με 42 βαθμούς παρέμεινε στην 11η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η Τζένοα ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ με τον Μαλινόφσκι στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο 57’ η Σασουόλο ισοφάρισε σε 1-1 με τον Κονέ. Τη νίκη στους γηπεδούχους έδωσε ο Εκουμπάν στο 84ο λεπτό.

Να σημειώθεί πως οι δύο ομάδες έπαιξαν με δέκα παίκτες από το ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου, καθώς αποβλήθηκαν οι Έλερτσον και Μπεράρντι.