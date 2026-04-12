Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 5-0 εκτός έδρας την Σανκτ Πάουλι για την 29η αγωνιστική της Bundesliga και πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος έχει προβάδισμα 12 βαθμών από τον δεύτερο της βαθμολογίας.

Στην αναμέτρηση με την ομάδα του Αμβούργου, οι «Βαυαροί» έκαναν και ρεκόρ όλων των εποχών, καθώς έφτασαν στα 105 γκολ!

Αρχικά το γκολ του Τζαμάλ Μουσιάλα στο 9ο λεπτό του αγώνα ήταν το 101ο τέρμα της Μπάγερν με το οποίο ισοφάρισε τα 101 γκολ σε μία σεζόν, που είχε πετύχει το 1971-72.

Στην συνέχεια η Μπάγερν πέτυχε τα υπόλοιπα τέρματα με Γκορέτσκα, Ολίσε, Τζάκσον και Γκερέιρο φτάνοντας τα 105 γκολ σύνολο.

Στην ιστορία της Bundesliga, το όριο των 100 γκολ έχει ξεπεραστεί άλλες δύο φορές και αυτές από την Μπάγερν Μονάχου.

Το 1971/72, έφτασε τα 101 γκολ μετά από νίκη με 5-1 την τελευταία αγωνιστική εναντίον της Σάλκε και την σεζόν 2019/20 η Μπάγερν έφτασε τα 100 γκολ μετά από νίκη πάλι την τελευταία αγωνιστική με 4-0 επί της Βόλφσμπουργκ.