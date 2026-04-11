Ο Άρης έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν και βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή ο οποίος θα «χτίσει» την ομάδα.

Από την Ελληνική αγορά το όνομα του Νίκου Παπαδόπουλου βρίσκεται ψηλά στην ομάδα της Θεσσαλονίκης η οποία έχει και το βλέμμα της προς την Ισπανία.

Μία από τις περιπτώσεις που κοιτάνε στον Άρη είναι αυτή του Λουίς Καριόν. Ο 47χρονος Ισπανός τεχνικός έχει κάνει καριέρα κυρίως στη Segunda Division και σε ομάδες όπως η Καρταχένα και η Νουμάνθια.

Την σεζόν 2023-24,οδήγησε την Οβιέδο στα πλέι οφ ανόδου για τη La Liga, ενώ έχει κάτσει στον πάγκο της Λας Πάλμας και της Οβιέδο.