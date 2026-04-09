Ο Αθηναϊκός κατάφερε να νικήσει με 77-75 τη Μερσίν εκτός έδρας, δεν κάλυψε όμως το -5 με το οποίο είχε χάσει στον πρώτο τελικό του Eurocup Γυναικών και δεν κατέκτησε το τρόπαιο, παρά τη μεγάλη προσπάθειά του.

Ο Αθηναϊκός, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μπήκε δυνατά με Πρινς, Ουίντερμπερν και Παρκς για το +7 στα πρώτα τέσσερα λεπτά (9-16), αλλά η Μερσίν ισοφάρισε γρήγορα με σερί 7-0. Με την Τσινέκε και την Ανίγκουε να προσφέρουν, ο Αθηναϊκός έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο +5 (38-43).

Στην τρίτη περίοδο, οι Ελληνίδες παίκτριες διατήρησαν το προβάδισμα (51-57), όμως τρίποντο της Βανλού έφερε ξανά ισοπαλία στο 61-61.

Στην τελευταία περίοδο, η Μερσίν πέρασε μπροστά (69-66, 36’), αλλά η Παρκς οδήγησε ένα σερί 0-6, δίνοντας το προβάδισμα στον Αθηναϊκό (69-72). Ακολούθησε νέα ισοπαλία (74-74) και στα 10’’ η Πρινς κέρδισε τρεις βολές, ευστοχώντας στις δύο και χάνοντας επίτηδες στην τρίτη, για να έρθει το επιθετικό ριμπάουντ και το φάουλ στην Τάντιτς, που έβαλε τη δεύτερη για το 74-77 στα 6.3″.

Η Μπερκ κέρδισε φάουλ στα 5.8″, ευστόχησε στην πρώτη και αστόχησε στη δεύτερη, όμως η Μίλερ έχασε το τρίποντο της ισοφάρισης της διαφοράς, με τη Μερσίν να αναδεικνύεται Κυπελλούχος Ευρώπης (75-77).

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 38-43, 61-61, 75-77