Η ΑΕΚ βρίσκεται στη Μαδρίτη για την πρώτη κρίσιμη «μάχη» των προημιτελικών του Conference League απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Το «Βαγιέκας», η παραδοσιακή έδρα των Μαδριλένων, παρουσιάζει απόψε μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τους αγώνες της La Liga. Η αλλαγή αυτή σχετίζεται με την προσαρμογή στους κανονισμούς ασφαλείας της UEFA, οι οποίοι απαιτούν αυστηρότερα μέτρα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το γήπεδο είναι γνωστό για τη μοναδική του δομή, με τις εξέδρες να βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση από τον αγωνιστικό χώρο. Αυτό δημιουργεί ζητήματα ασφαλείας, γι’ αυτό και η UEFA υποχρέωσε τη Ράγιο να προσαρμόσει τις διαστάσεις του γηπέδου, μειώνοντας το πλάτος ώστε να αυξηθεί η απόσταση από τους φιλάθλους.

😯 El campo de Vallecas será más grande en LaLiga que en Europa pic.twitter.com/KNQYMHn79m — MARCA (@marca) October 26, 2025

Συγκεκριμένα, ενώ στο ισπανικό πρωτάθλημα το πλάτος φτάνει τα 66,6 μέτρα, στη σημερινή αναμέτρηση περιορίζεται στα 64 μέτρα. Οι πλάγιες γραμμές μετακινούνται περίπου 1,3 μέτρα προς τα μέσα από κάθε πλευρά, προκειμένου να τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μήκος του γηπέδου δεν επηρεάζεται, με την παρέμβαση να αφορά αποκλειστικά το πλάτος του αγωνιστικού χώρου.