Η ΑΕΚ ξεκίνησε ιδανικά τα πλέι-οφ, παίρνοντας σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 1-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», αποτέλεσμα που την καθιστά πλέον φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Το προβάδισμα ήρθε νωρίς, μόλις στο 5ο λεπτό, με τον Κοϊτά, ενώ στη συνέχεια διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το παιχνίδι. Αν και στο φινάλε δέχθηκε γκολ, αυτό ακυρώθηκε ως οφσάιντ, διατηρώντας το πολύτιμο τρίποντο. Η Ένωση βρίσκεται στην κορυφή με διαφορά +5 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος. Η φετινή της πορεία ξεπερνά κάθε προσδοκία, με την ομάδα να παραμένει αήττητη στο πρωτάθλημα από τις 26 Οκτωβρίου.

Στο Conference League, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εξασφάλισε την πρόκριση απέναντι στην Τσέλιε χάρη στο εμφατικό 4-0 του πρώτου αγώνα, παρά την ήττα με 0-2 στη ρεβάνς. Συνολικά, έχει γνωρίσει δύο ήττες στη διοργάνωση, και οι δύο από τη σλοβένικη ομάδα. Έτσι, η ΑΕΚ επιστρέφει σε προημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Λιούμπισιτς, Ζοάο Μάριο, Σαχαμπό και Γκρούγιτς.

Η Ράγιο ζει μια ιστορική στιγμή, καθώς συμμετέχει μόλις για δεύτερη φορά στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης και φιλοδοξεί να φτάσει μέχρι τέλους. Έπειτα από το πρόσφατο 1-0 απέναντι στην Έλτσε για τη La Liga, έχει ουσιαστικά απομακρυνθεί από τη μάχη της παραμονής, διατηρώντας απόσταση ασφαλείας +6 βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη. Έτσι, μπορεί πλέον να ρίξει όλο το βάρος στις διπλές αναμετρήσεις με την ΑΕΚ.

Στον προηγούμενο γύρο, η ομάδα του Πέρεθ χρειάστηκε να παλέψει για να ξεπεράσει τη Σάμσουνσπορ. Αν και πήρε σημαντική νίκη με 3-1 εκτός έδρας, στη ρεβάνς στο Βαγιέκας δεν είχε την ίδια εικόνα και η ήττα με 1-0 λίγο έλειψε να της στοιχίσει την πρόκριση.

Στη φάση των ομίλων κατέγραψε τέσσερις νίκες, παραμένοντας αλάνθαστη στην έδρα της με τρία στα τρία. Πρόκειται για μια ομάδα με ξεκάθαρα επιθετικό προσανατολισμό, γεγονός που την καθιστά δικαίως υποψήφια για παρουσία μέχρι και τον τελικό της Λειψίας.

Δεν έχουν προκύψει νέα προβλήματα. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του βασικού εξτρέμ Άκομαχ, ενώ την τελευταία στιγμή θα κριθεί και η παρουσία του στόπερ Μεντί.