Με αφορμή τη συμπλήρωση 27 χρόνων από το ταξίδι της ΑΕΚ στο Βελιγράδι, το οποίο βομβαρδιζόταν καθημερινά, για το φιλικό παιχνίδι με την Παρτίζαν, ο Μάρκο Νίκολιτς γύρισε πίσω στο χρόνο και θυμήθηκε όσα έζησε ως ένας από τους φιλάθλους που βρίσκονταν στις εξέδρες.

Η 7η Απριλίου 1999 είναι μια από τις πιο σημαδιακές ημερομηνίες στην ιστορία των «κιτρινόμαυρων» και ο προπονητής της, ως οπαδός της Παρτίζαν τότε, ήταν στο γήπεδο για αυτό το ιστορικό φιλικό, για το οποίο μίλησε στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ, λέγοντας τα εξής…

«Έχω ακόμα πολύ νωπές αναμνήσεις γι’ αυτό το παιχνίδι, ήμουν παρών στο στάδιο, ήμουν ένα 20χρονο αγόρι ας πούμε, εκείνη την στιγμή. Και είναι ακόμα ένα μυστήριο για πολλούς, πώς οι οπαδοί της AEK κατάφεραν να το κάνουν αυτό το ταξίδι γιατί τα σύνορα ήταν κλειστά, η χώρα βρισκόταν στον πόλεμο, αλλά παρόλα αυτά βρήκαν τον τρόπο να έρθουν σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές.

Έχουμε δυστυχώς πολλές δύσκολες στιγμές στην ιστορία μας, σε αυτό μοιραζόμαστε πολλά κοινά πράγματα με τους Έλληνες και συγκεκριμένα με τους ανθρώπους ΑΕΚ. Εννοώ τους πολέμους, την εκδίωξη του λαού μας από διάφορα εδάφη. Από την ΑΕΚ ήρθαν, αναγνώρισαν τη στιγμή, έδωσαν υποστήριξη και όλοι οι άνθρωποι στη Σερβία τους ευχαριστούν.

Αυτό ήταν το παιχνίδι μεταξύ της Παρτιζάν με την ΑΕΚ κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού, ακόμα και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού υπήρχε συναγερμός για αεροπορική επιδρομή αλλά κανείς δεν νοιαζόταν, όλοι ήταν στο γήπεδο και όλοι στη Σερβία θα έχουν πολύ θερμές αναμνήσεις από αυτόν τον αγώνα και δεν θα τον ξεχνούν ποτέ.

Πολλές φορές όταν μιλάς με τον κόσμο αναφέρουν με τον πιο θετικό τρόπο την ΑΕΚ και έχουν ευγνωμοσύνη για αυτή τη χειρονομία των οπαδών της ΑΕΚ και της ομάδας της ΑΕΚ που ήρθε στη χώρα υπό αυτές τις συνθήκες. Ήρθαν να δώσουν στήριξη ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στους βομβαρδισμούς».