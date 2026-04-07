Ο Τάκης Λεμονής αποτελεί παρελθόν από τη Ραντνίσκι Νις, λίγες μόλις ώρες πριν την αναμέτρηση με τη Βοϊβοντίνα, έπειτα από ένα σύντομο πέρασμα 11 αγώνων στο σερβικό πρωτάθλημα.

Τα δεδομένα στην υπόθεσή του άλλαξαν αιφνιδιαστικά, με τον σύλλογο να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον Έλληνα προπονητή. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου, ακολουθώντας πλέον ξεχωριστούς δρόμους.

Η εξέλιξη προκάλεσε έκπληξη στη Σερβία, καθώς ο 65χρονος τεχνικός είχε απολογισμό πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες, αν και οι τρεις εξ αυτών ήρθαν στα τελευταία παιχνίδια. Φαίνεται, ωστόσο, πως η εικόνα της ομάδας στον αγώνα με τη Μπέογκραντ έπαιξε καθοριστικό ρόλο, οδηγώντας τη διοίκηση στην απώλεια εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του.

Παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του είχε διάρκεια έως το τέλος της σεζόν, η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε πρόωρα.