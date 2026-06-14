Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή ηλεκτρικού πατινιού σημειώθηκε στη Γλυφάδα, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός 16χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη σε διασταύρωση της περιοχής, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 18χρονος συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, στο οποίο επέβαινε ο ανήλικος.

Το όχημα κινούνταν στην οδό Αφροδίτης, με κατεύθυνση προς την οδό Γούναρη, ενώ ο 16χρονος ακολουθούσε πορεία στην οδό Τριπόλεως. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τα δύο μέσα συγκρούστηκαν στη συμβολή των δρόμων, με αποτέλεσμα το πατίνι να χτυπηθεί από το αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση ο νεαρός αναβάτης τραυματίστηκε ελαφρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ για τις απαραίτητες εξετάσεις και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Στο αυτοκίνητο επέβαινε ως συνοδηγός και η μητέρα του 18χρονου οδηγού, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Μετά το ατύχημα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι αλκοόλης και στους δύο οδηγούς, με τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά.