Μια πρωτοβουλία που έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στην Αργεντινή φέρεται να βρίσκεται σε εφαρμογή με αφορμή το Μουντιάλ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης της χώρας, οι αργεντίνικες αρχές διαβίβασαν στις αρμόδιες αμερικανικές υπηρεσίες στοιχεία που αφορούν περίπου 13.000 πολίτες, οι οποίοι κατηγορούνται ότι δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους απέναντι στα παιδιά τους, καθώς φέρονται να μην καταβάλλουν διατροφή.

Η ενέργεια αυτή συνδέεται άμεσα με τη μετακίνηση φιλάθλων στις ΗΠΑ για την παρακολούθηση των αγώνων της διοργάνωσης. Όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, στόχος είναι να εντοπιστούν όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και να εξεταστεί η δυνατότητα περιορισμού της πρόσβασής τους στους αγωνιστικούς χώρους.

Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση βασίζεται στο γεγονός ότι αρκετοί από τους συγκεκριμένους πολίτες επικαλούνταν οικονομική αδυναμία προκειμένου να δικαιολογήσουν τη μη καταβολή διατροφής. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, η δυνατότητα πραγματοποίησης ενός ταξιδιού και η αγορά εισιτηρίων για τους αγώνες δημιουργούν εύλογα ερωτήματα ως προς τους ισχυρισμούς αυτούς.

Θέση για το θέμα πήρε και ο δήμαρχος του Μπουένος Άιρες, Χόρχε Μάκρι, ο οποίος υπογράμμισε ότι η μη εκπλήρωση μιας τόσο σημαντικής οικογενειακής υποχρέωσης πρέπει να συνοδεύεται από συνέπειες.

«Όσοι δεν ανταποκρίνονται στην υποχρέωση να στηρίζουν τα παιδιά τους πρέπει να λογοδοτούν. Εάν δεν καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών τους, δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο στάδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο στην Αργεντινή, καθώς συνδέει για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη κλίμακα ζητήματα οικογενειακών υποχρεώσεων με τη συμμετοχή φιλάθλων σε μία κορυφαία αθλητική διοργάνωση.