Πριν ακριβώς 39 χρόνια, στις 14 Ιουνίου 1987, η Εθνική Ελλάδας κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε Eurobasket και ο Νίκος Γκάλης, ηγέτης εκείνης της ομάδας, έστειλε το μήνυμά του μέσω των social media.

Ήταν η βραδιά που το μπάσκετ μπήκε οριστικά στη ζωή του Έλληνα, ήταν η πρώτη φορά που η Ελλάδα σε οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης και αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον Γκάλη, ο οποίος ήταν ο ηγέτης.

Από τότε πέρασαν 39 χρόνια, το ελληνικό μπάσκετ μετράει πλέον, σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο, πολλές επιτυχίες, το EuroBasket 1987 όμως θα είναι πάντα κάτι ξεχωριστό και με αφορμή τη συμπλήρωση 39 χρόνων από εκείνο τον θρίαμβο ο «γκάνγκστερ» έστειλε το μήνυμά του, το οποίο είναι λιτό και περιεκτικό.

«Η σημερινή επέτειος του Χρυσού Μεταλλίου του 1987 στέλνει το ίδιο επίκαιρο μήνυμα: ενωμένοι μπορούμε!», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Γκάλης.