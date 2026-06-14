Στα βασικά διλήμματα των επόμενων εκλογών, αλλά και σε πρωτοβουλίες που, όπως είπε, βελτιώνουν καθημερινά τη ζωή των πολιτών, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε συνέντευξή της στο ERTNews.

Αναφερόμενη στις περιοδείες του πρωθυπουργού, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι η επαφή με την κοινωνία δεν είναι συγκυριακή, σημειώνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται κάθε γωνιά της Ελλάδας από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησής του. Όπως ανέφερε, το ίδιο πράττουν και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο ενός οργανωμένου σχεδίου με συγκεκριμένες προτάσεις για κάθε περιφέρεια.

Παράλληλα, τόνισε ότι η διαβούλευση αποτελεί στοιχείο της κουλτούρας της παράταξης, υπογραμμίζοντας πως τα στελέχη της βρίσκονται διαρκώς κοντά στους πολίτες, λογοδοτούν και υλοποιούν έργα σε όλους τους νομούς της χώρας.

«Τα μικρά κομμάτια του παζλ»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ στάθηκε ιδιαίτερα στις μικρές παρεμβάσεις που, όπως είπε, συνθέτουν τη μεγάλη εικόνα της προόδου.

Όπως ανέφερε, οι μεγάλες αλλαγές είναι το άθροισμα πολλών μικρών βελτιώσεων, οι οποίες μπορεί να μη γίνονται πρώτη είδηση, έχουν όμως ουσιαστικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες και σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Ως παραδείγματα ανέφερε το ακτινοθεραπευτικό κέντρο στη Ρόδο, το οποίο βρίσκεται στην τελική ευθεία, ώστε οι ασθενείς να μη χρειάζεται να μετακινούνται στην Αθήνα, το νέο νοσοκομείο στην Κω, για το οποίο, όπως είπε, έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίοι πόροι έπειτα από χρόνια καθυστερήσεων, τις 1.000 νέες θέσεις εργασίας για άτομα με αναπηρία σε δήμους και περιφέρειες, καθώς και το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», που στηρίζει τις εργαζόμενες οικογένειες.

«Διαγωνισμός παροχών χωρίς αντίκρισμα»

Σχολιάζοντας τις προτάσεις που διατυπώνονται από το ΠΑΣΟΚ και το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η κ. Σδούκου έκανε λόγο για «διαγωνισμό του ποιος θα δώσει περισσότερα».

Όπως είπε, «ο Τσίπρας λέει 35 ώρες εργασίας, το ΠΑΣΟΚ λέει 32. Το ΠΑΣΟΚ λέει δωρεάν εισιτήριο για τους κάτω των 25 ετών, ο Τσίπρας δωρεάν για όλους. Αν ο ένας τάξει δωρεάν Fiat σε όλους, ο άλλος θα τάξει Ferrari».

Η ίδια υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιστρέφουν, όπως είπε, «στις ρίζες τους, στον λαϊκισμό», αντιπαραβάλλοντας τη λογική των στοχευμένων παρεμβάσεων που ακολουθεί η κυβέρνηση, φέρνοντας ως παραδείγματα τις ενισχύσεις προς ανέργους και πολύτεκνες οικογένειες.

«Τα δίδακτρα του Τσίπρα»

Αναφερόμενη στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε πρόσφατα πως έμαθε από τα γεγονότα της περιόδου που βρισκόταν στην εξουσία.

«Δεν είπε όμως ότι τα “δίδακτρα” κόστισαν σχεδόν 100 δισεκατομμύρια ευρώ στον ελληνικό λαό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι παραμένει αμφίβολο αν έχει πράγματι διδαχθεί από εκείνη την εμπειρία.

Όπως υποστήριξε, μέσα από το βιβλίο του προκύπτει ότι αποδίδει τις ευθύνες στους συνεργάτες του και όχι στον ίδιο, «λες και δεν τους διάλεξε αυτός».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε ακόμη ότι υπάρχει σαφής διαφορά οικονομικής φιλοσοφίας ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση.

«Αυτοί επιδιώκουν να μοιράσουν τα 100 ευρώ της πίτας του ΑΕΠ και μάλιστα με επικίνδυνο τρόπο. Εμείς θέλουμε να τα κάνουμε 120 και 130, με περισσότερες επενδύσεις, περισσότερο πλούτο και περισσότερες θέσεις εργασίας», ανέφερε.

«Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές»

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι, όπως έχει επισημάνει και ο πρωθυπουργός, ο προεκλογικός αγώνας είναι ένας μαραθώνιος που θα διαρκέσει έως την άνοιξη του 2027.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση οφείλει αφενός να αναδείξει όσα υλοποίησε κατά την τελευταία επταετία και αφετέρου να παρουσιάσει το σχέδιό της για την επόμενη τετραετία και την Ελλάδα του 2030.

Τόνισε, τέλος, ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν κατά νου πως «δεν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες», υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση από το βράδυ των εκλογών. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία ζητά εκ νέου αυτοδυναμία, καθώς δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για πειράματα ούτε για πολιτική αβεβαιότητα.