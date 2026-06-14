Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 3-2 στη σειρά των τελικών της Stoiximan Basket League και μία μέρα μετά η ΚΑΕ ανέβασε το σχετικό βίντεο στο κανάλι της στο Youtube.

Η φετινή σεζόν ήταν θρυλική για τους «ερυθρόλευκους», καθώς κατέκτησαν για 4η φορά τη Euroleague και μάλιστα στην έδρα του αιωνίου αντιπάλου τους, για να ακολουθήσει το 16ο πρωτάθλημα Ελλάδας, δεύτερο συνεχόμενο και τέταρτο την τελευταία πενταετία.

Ο Ολυμπιακός, με λίγα λόγια, είναι στα καλύτερά του και μία μέρα μετά τον 5ο τελικό και τη νίκη-τίτλου με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, ανέβηκε στο Youtube το βίντεο με όσα κατέγραψε η κάμερα της ΚΑΕ, το μήνυμα της οποίας αναφέρει τα εξής…

«Κάθε σταγόνα ιδρώτα, κάθε πτώση, κάθε αποτυχία, οδήγησε σε αυτή τη στιγμή. Έτσι φτιάχνονται οι πρωταθλητές, αυτή είναι η κληρονομιά μας».