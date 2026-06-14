Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σκάφη που ταξιδεύουν σήμερα στις θάλασσες του κόσμου έκανε την εμφάνισή του στα ανοιχτά της Βάρκιζας, τραβώντας τα βλέμματα όσων βρέθηκαν στην παραλιακή ζώνη της Αττικής.

Πρόκειται για το Moonrise, το υπερπολυτελές superyacht που ανήκει στον Jan Koum, συνιδρυτή της δημοφιλούς εφαρμογής WhatsApp και έναν από τους πιο γνωστούς επιχειρηματίες της παγκόσμιας τεχνολογικής σκηνής.

Η παρουσία του σκάφους στα ελληνικά νερά δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς το επιβλητικό του μέγεθος και ο ιδιαίτερος σχεδιασμός του αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής. Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο Ουκρανικής καταγωγής δισεκατομμυριούχος επιλέγει την Ελλάδα για στιγμές χαλάρωσης, καθώς το Moonrise είχε εντοπιστεί και κατά το προηγούμενο καλοκαίρι σε ελληνικούς προορισμούς.

Το γιοτ συγκαταλέγεται στα κορυφαία σκάφη αναψυχής παγκοσμίως και η αξία του υπολογίζεται σε περίπου 220 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, το ετήσιο κόστος συντήρησής του αγγίζει τα 20 εκατομμύρια δολάρια, στοιχείο που αποτυπώνει το επίπεδο πολυτέλειας και τεχνολογίας που διαθέτει.

Το Moonrise αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σκάφη που έχει κατασκευάσει η Feadship και μπορεί να φιλοξενήσει έως 16 επισκέπτες σε οκτώ πολυτελείς καμπίνες. Την ίδια στιγμή, διαθέτει χώρους διαμονής για πλήρωμα 32 ατόμων, το οποίο φροντίζει για την απρόσκοπτη λειτουργία του και την εξυπηρέτηση των φιλοξενούμενων.

Εκτός από τις παροχές υψηλού επιπέδου, το superyacht ξεχωρίζει και για τα τεχνολογικά του χαρακτηριστικά. Είναι εξοπλισμένο με προηγμένα συστήματα πλοήγησης και πρόωσης, ενώ μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως 19,5 κόμβους. Η αυτονομία του ξεπερνά τα 4.500 ναυτικά μίλια, επιτρέποντας μεγάλα ταξίδια χωρίς συχνές στάσεις ανεφοδιασμού.

Από την Ουκρανία στην κορυφή της τεχνολογίας

Ο Jan Koum γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1976 στην Ουκρανία και αργότερα μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κατάφερε να χτίσει μία από τις πιο επιτυχημένες επιχειρηματικές πορείες στον χώρο της τεχνολογίας.

Το ενδιαφέρον του για τους υπολογιστές και τον προγραμματισμό εμφανίστηκε από νεαρή ηλικία. Αφού φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Σαν Χοσέ και εργάστηκε στην Ernst & Young, εντάχθηκε στη Yahoo! ως μηχανικός υποδομών, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στον κλάδο.

Το 2009 ίδρυσε την WhatsApp Inc., έχοντας την ιδέα μιας εφαρμογής που θα επέτρεπε στους χρήστες να επικοινωνούν εύκολα μέσω διαδικτύου. Αν και τα πρώτα βήματα της εφαρμογής δεν ήταν εντυπωσιακά, η προσθήκη των push notifications στα smartphones άλλαξε τα δεδομένα και συνέβαλε στη ραγδαία ανάπτυξή της.

Η επιτυχία του WhatsApp κορυφώθηκε το 2014, όταν η εταιρεία εξαγοράστηκε από το Facebook έναντι 19,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η συμφωνία αυτή τον κατέταξε ανάμεσα στους ισχυρότερους επιχειρηματίες της παγκόσμιας τεχνολογικής αγοράς.

Παρά την αποχώρησή του από το WhatsApp και το διοικητικό συμβούλιο του Facebook το 2018, ο Jan Koum παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της Silicon Valley, με περιουσία που συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες διεθνώς.