Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν την Κυριακή ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» που επιχειρούσε να διασχίσει τη Μάγχη.

Στο πλοίο «SMYRTOS» επιβιβάστηκαν δυνάμεις των Βασιλικών Πεζοναυτών και ειδικά εκπαιδευμένοι αξιωματικοί της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας.

Το πλοίο θα παραμείνει υπό κατάσχεση και παρακολούθηση στα ανοικτά της νότιας ακτής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, ανέφερε η δήλωση, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση στα βρετανικά χωρικά ύδατα διεξήχθη σύμφωνα με την εθνική και τη διεθνή νομοθεσία.

🚨 WATCH: The moment Royal Marines board a shadow Russian oil tanker in the English Channel pic.twitter.com/6uLGfcqsl8 — Politics UK (@PolitlcsUK) June 14, 2026

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι έδωσε τις εντολές για την αναχαίτιση.

«Αυτή η επιτυχημένη επιχείρηση αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για τη Ρωσία και υπενθυμίζει σε όσους τροφοδοτούν τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία ότι δεν θα τους αφήσουμε να κρυφτούν», διεμήνυσε ο Στάρμερ σε ανάρτησή του στο X.