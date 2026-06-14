Ο Ολυμπιακός κατέκτησε και το πρωτάθλημα Ελλάδας μετά τη Euroleague ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή σεζόν, με τον Κώστα Παπανικολάου να κάνει τον απολογισμό και να στέλνει και το μήνυμά του στους φιλάθλους.

Οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν τη φετινή σεζόν κατακτώντας το Σούπερ Καπ, στη συνέχεια έχασαν το κύπελλο και από εκεί και πέρα ανέβασαν ρυθμό και τρέλαναν τους οπαδούς τους, κατακτώντας αρχικά τη Euroleague στο Telecom Center Athens και στο τέλος το πρωτάθλημα με το 3-2 επί του Παναθηναϊκού στους τελικούς της Stoiximan Basket League.

Ήταν, με λίγα λόγια, μια απολύτως επιτυχημένη σεζόν για τον Ολυμπιακό, ο αρχηγός του οποίου έκανε τον απολογισμό του και έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο, μέσω ανάρτησής του στα social media.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Παπανικολάου…

«Ξεκινήσαμε αυτή τη σεζόν με φιλοδοξίες και τη θέληση να πετύχουμε. Δουλέψαμε και παλέψαμε όλη τη χρονιά ο ένας δίπλα στον άλλον. Είχαμε τις καλές και τις δύσκολες στιγμές μας, όμως συνεχίσαμε να προχωράμε μπροστά και να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον.

Γιατροί, φυσιοθεραπευτές, φροντιστές και άνθρωποι της διοίκησης, ήσασταν δίπλα μας σε κάθε βήμα της διαδρομής, βοηθώντας μας σε ό,τι χρειαζόμασταν. Σας ευχαριστούμε για την ακούραστη προσπάθειά σας.

Φίλαθλοι του Ολυμπιακού, ήσασταν στο πλευρό μας σε κάθε βήμα, σε κάθε στιγμή και σε κάθε αγώνα που δώσαμε. Δεν σταματήσατε ποτέ να πιστεύετε σε αυτή την ομάδα και, το πιο σημαντικό, δεν μας επιτρέψατε ποτέ να σταματήσουμε να πιστεύουμε.

Η ΑΓΕΛΗ ΤΩΝ ΛΥΚΩΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ!».