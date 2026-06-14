Οι ΗΠΑ μπήκαν με τον καλύτερο τρόπο στο Μουντιάλ 2026 καθώς συνέτριψαν με 4-1 την Παραγουάη, με το παιχνίδι να προσελκύει 24,9 εκατομμύρια τηλεθεατές στην Αμερική, αριθμό που αποτελεί ρεκόρ.

Το ποδόσφαιρο δεν είναι και το αγαπημένο άθλημα των Αμερικανών, τον πρώτο αγώνα της εθνικής τους ομάδας στο φετινό τουρνουά, όμως, τον παρακολούθησαν περισσότεροι από ποτέ.

Οι αριθμοί από το Fox Sports και το Telemundo, το οποίο μετέδωσε τον αγώνα στα ισπανικά, δείχνουν ότι συνολικά 24,9 εκατομμύρια τηλεθεατές στις ΗΠΑ είδαν το ματς με την Παραγουάη και αυτό αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της εθνικής τους ομάδας.

Όπως αναφέρει η γαλλική L’ Equipe, για να γίνει πιο κατανοητό το πόσο εντυπωσιακός είναι αυτός ο αριθμός, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι η τηλεθέαση ήταν υψηλότερη από το συνολικό κοινό των τελικών του NBA ανάμεσα στους Νιου Γιορκ Νικς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Στο Fox Sports υπήρξε αύξηση… 106% (!) σε σχέση με την τηλεθέαση που υπήρχε στους αγώνες των ΗΠΑ στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, ενώ ενθουσιασμός επικρατεί και για το γεγονός ότι στις εξέδρες του γηπέδου βρέθηκαν 70.492 θεατές.