Με γκολ του Πολιτάνο στο 79’ η Νάπολι νίκησε με 1-0 την Μίλαν στο «Μαραντόνα» στο ματς που έκλεισε την αυλαία της 31ης αγωνιστικής της Serie A.

Με τη νίκη αυτή οι «παρτενοπέι» ανέβηκαν στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 65 βαθμούς και βρίσκονται πλέον στο -7 από πρωτοπόρο Ίντερ. Αντίθετα οι «ροσονέρι» έπεσαν στην τρίτη θέση με 63 βαθμούς.

Το παιχνίδι δεν είχε πολλές φάσεις, ο Μενιάν κράτησε όρθια τη Μίλαν όποτε χρειάστηκε, εκτός από το γκολ που δέχθηκε, όταν μετά από κακό διώξιμο του Ντε Βίντερ, ο Πολιτάνο με πλασέ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής:

Σάββατο 4 Απριλίου

Σασουόλο-Κάλιαρι 2-1

Ελλάς Βερόνα-Φιορεντίνα 0-1

Λάτσιο-Πάρμα 1-1

Κυριακή 5 Απριλίου

Κρεμονέζε-Μπολόνια 1-2

Πίζα-Τορίνο 0-1

Ίντερ-Ρόμα 5-2

Δευτέρα 6 Απριλίου

Ουντινέζε-Κόμο 0-0

Λέτσε-Αταλάντα 0-3

Γιουβέντους-Τζένοα 2-0

Νάπολι-Μιλάν 1-0

Επόμενη αγωνιστική (32η):

Παρασκευή 10 Απριλίου

Ρόμα-Πίζα (21:45)

Σάββατο 11 Απριλίου

Τορίνο-Ελλάς Βερόνα (16:00)

Κάλιαρι-Κρεμονέζε (16:00)

Μίλαν-Ουντινέζε (19:00)

Αταλάντα-Γιουβέντους (21:45)

Κυριακή 12 Απριλίου

Τζένοα-Σασουόλο (13:30)

Πάρμα-Νάπολι (16:00)

Μπολόνια-Λέτσε (19:00)

Κόμο-Ίντερ (21:45)

Δευτέρα 13 Απριλίου

Φιορεντίνα-Λάτσιο (21:45)