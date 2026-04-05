Στα σχέδια για το νέο ΣΕΦ αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μυκόνου, για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν αήττητοι στο ελληνικό πρωτάθλημα καθώς πήραν ακόμη μία νίκη και στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο προπονητής τους μίλησε για τον Νετζήπογλου αλλά και για την «Ολυμπιακή πολιτεία» που θα δημιουργηθεί με ανακαινισμένα γήπεδα σε ποδόσφαιρο – μπάσκετ και νέο κολυμβητήριο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας…

«Ευχαριστούμε τους πολλούς φιλάθλους που ήρθαν εδώ οικογενειακά να χαρούν το παιχνίδι. Με αυτήν την έννοια νομίζω πως έγινε αυτό που ήθελαν. Τόσο εμείς όσο και οι Μύκονος σε αρκετά διαστήματα του παιχνιδιού παίξαμε για το θέαμα, όχι τόσο για την ουσία, όμως αυτό προσέφερε αρκετές φάσεις και καλά ποσοστά. Οι άμυνες δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο όπως καταλαβαίνετε και σε τελική ανάλυση, το ότι κερδίσαμε και ευχαριστήθηκε ο κόσμος ήταν πολύ σημαντικό.

Ήθελα να ευχηθώ εις ανώτερα στη Μύκονο, μετά την επιτυχία που είχε φέτος να κρατηθεί στην κατηγορία και σε εμάς φυσικά να έχουμε τη θερμή υποστήριξη των φιλάθλων μας γιατί μπαίνουμε στο τέλος της σεζόν και κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό».

Για τον Νετζήπογλου: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι, όλοι στην ομάδα. Είναι φοβερά θετικό στοιχείο για την ομάδα μας. Κάθε μέρα εργάζεται πολύ σκληρά με αποτέλεσμα να έχει βελτιωθεί πολύ ατομικά, αλλά να βελτιώνει και όσους μαρκάρει. Σε αυτό το επίπεδο υπάρχουν πράγματα που φαίνονται, όπως σήμερα η απόδοσή του και πράγματα που δεν φαίνονται τα οποία είναι πολύ σημαντικά πολλές φορές.

Προσωπικά και όλοι μας χαιρόμαστε πάρα πολύ. Έχει δείξει τη δουλειά που καταθέτει ο ίδιος μέσα στο γήπεδο. Εμείς το ξέρουμε αυτό, αλλά για εκείνον και την αυτοπεποίθησή του, είναι σημαντικό και η χαρά του θα είναι μεγάλη. Έχει την ικανότητα σε ένα παιχνίδι τέτοιου είδους να έχει σε 21 λεπτά αυτά τα νούμερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι»

Για το όραμα μιας «Ολυμπιακής πολιτείας» με τα ανακαινισμένα Καραϊσκάκη και ΣΕΦ, αλλά και με το νέο κολυμβητήριο: «Είναι φανταστικό. Απ’ ότι ξέρω πολύ μεγάλοι σύλλογοι όπως η Μπάγερν θέλουν να το κάνουν αυτό. Η Μπαρτσελόνα που ήμουν εκεί το έκανε. Παίζαμε ίδια ώρα, μεσημέρια και μετά είχε ποδοσφαιρικό παιχνίδι που αν δεν μεσολαβούν, όπως σήμερα αρκετές ώρες μπορεί κάποιος να δει και τα δύο.

Ή με το κολυμβητήριο που θα γίνει να δει κάποιος την ομάδα πόλο που είναι πολύ δυνατή τόσο η ανδρική, όσο και η γυναικεία.

Θέλω να πω ότι είναι φανταστικό. Το μόνο που εύχομαι είναι να μπορώ να είμαι κι εγώ εδώ και να το ζήτω ως προπονητής, αλλά και ως προπονητής να μη το ζήσω θα έρχομαι ως φίλαθλος πια γιατί το νέο ΣΕΦ από κάτι μακέτες που έχω δει θα είναι εκπληκτικό».