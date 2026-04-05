Με τον Νετζήπογλου σε εξαιρετική κατάσταση με 27 πόντους με 5 στα 6 τρίποντα, ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα την Μύκονο στο ΣΕΦ με 109-83 για την 24η αγωνιστική της Basket League.

Από κοντά στον Νετζήπογλου και ο Νιλικίνα σε απόδοση, καθώς πέτυχε 19 πόντους. Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν αήττητοι στο πρωτάθλημα και πλέον επικεντρώνονται στα ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Στο πρώτο δεκάλεπτο η Μύκονος ήταν αυτή που μπήκε με αρκετή όρεξη και προηγήθηκε με 10-5 για να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο με 20-17 υπέρ της.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» σοβαρεύτηκαν ανέβασαν τον ρυθμό τους προσπέρασαν αρχικά με 23-22 και με τον Νετζήπογλου να βάζει 17 πόντους έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με 54-47.

Στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός μπήκε ακόμα καλύτερα, ανέβασε την διαφορά στους 15 πόντους και με τον Νιλικίνα να σκοράρει από το τρίποντο έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο +26 και με 85-59.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός πρόσφερε θέαμα στον κόσμο που βρέθηκε στο ΣΕΦ και χωρίς να κινδυνέψει πήρε τη νίκη με 109-83.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 54-47, 85-59, 109-83

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Νιλικίνα 19, Ουόρντ 9, Λαρεντζάκης 5, Πίτερς 11, Μιλουτίνοφ 7, Μόρις 11, Παπανικολάου 11, Νετζήπογλου 27, Χολ 9.

ΜΥΚΟΝΟΣ: Απλμπάι 6, Μουρ 2, Καββαδάς, Σκουλίδας 9, Κάναντι 13, Κινγκ 24, Γερομιχαλός, Ερμείδης 2, Σιδηροηλίας, Μάντζαρης, Χέσον 13, Μπριγκς 14.