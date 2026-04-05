Μετά το τέλος του αγώνα με την Μύκονο ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν εμφανώς ικανοποιημένος από τη νίκη της ομάδας του, σχολιάζοντας το βάθος που έχει ο πάγκος και την απόδοση του Νετζήπογλου.

Παράλληλα ο τεχνικός του Ολυμπιακού αν και αρχικά απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση για την «κατάρα» της 1ης θέσης στην Euroleague, στην συνέχεια τόνισε πως θέλει το απόλυτο των νικών στα τρία παιχνίδια που απομένουν στην Ευρώπη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για την απόδοση της ομάδας του: «Και η Μύκονος προσέφερε θέαμα, βοήθησαν να ευχαριστηθεί ο κόσμος, που κυρίως είναι νέα παιδιά και καταλαβαίνετε πως το θεαματικό μπάσκετ τα ελκύει περισσότερο και μπορεί να αγαπήσουν το άθλημα περισσότερο από αυτό. Αλλά τελικά ήταν ένα ματς «διαδικαστικό» που όμως δείξαμε μια απαραίτητη σοβαρότητα μετά το πρώτο πεντάλεπτο για αυτό και σκοράραμε τόσους πολλούς πόντους» .

Για την εμφάνιση του Νετζήπογλου: «Κέρδος για την ψυχολογία τους είναι, ας πούμε ο Όμηρος που έπαιξε πάρα πολύ καλά σήμερα δουλεύει πάρα πολύ σκληρά και είναι πολύ σημαντικό μέλος του Ολυμπιακού, με την έννοια πως κάθε μέρα προπονείται στο 100% και βοηθάει και τους άλλους να γίνονται καλύτεροι.

Με αυτόν τον τρόπο που προπονείται και παίζει βλέπετε πως όταν μπει σε ένα παιχνίδι τέτοιο μπορεί να σκοράρει 25 πόντους. Για τη δική του αυτοπεποίθηση είναι σημαντικό να βρίσκει χρόνο και να παίζει έτσι».

Για τους παίκτες που δεν έχουν έντονο ρόλο στο ροτέσιον της ομάδας: «Και ο Λαρεντζάκης μας βοήθησε πάρα πολύ στο ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο Όμηρος σήμερα. Νομίζω πως έχουμε αναλύσει πολλές φορές στη διάρκεια της χρονιάς το βάθος της ομάδας μας, είναι πολύ αξιόλογοι παίκτες αλλά για να είναι σε αυτό το επίπεδο πρέπει και αυτοί να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις και «εκπτώσεις» στο τί περιμένουν, πιθανόν να παίζουν λιγότερο. Είναι σε μια ομάδα που είναι πρώτη στη Euroleague και είναι πρώτη και στη Basket League, οπότε όλα έχουν ένα τίμημα».

Για την πρώτη θέση του Ολυμπιακού στη Euroleague: «Δεν μπορώ να δίνω απαντήσεις σε αυτά τα θέματα, μη γίνουμε γραφικοί. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κερδίσουμε τη Ρεάλ Μαδρίτης την Τρίτη που είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για εμάς και περιμένουμε να μας βοηθήσει και ο κόσμος γιατί καταλαβαίνετε παίξαμε Παρασκευή, Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη, η Μεγάλη Εβδομάδα, φυσικά και μαζί με το Μιλάνο είναι τα τρία τελευταία ματς που μας απομένουν για να πάρουμε ότι καλύτερο μπορούμε από την πορεία μας.

Αυτή τη στιγμή το γεγονός πως είμαστε από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, εμένα προσωπικά και όλους που δουλεύουν στην ομάδα, μας χαροποιεί. Δείχνει πως η ομάδα μας έχει μια σταθερότητα στον τρόπο που δουλεύει, στις φιλοδοξίες που έχει, ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των οπαδών. Μένει να τελειώσουμε τη χρονιά όσο καλύτερα μπορούμε, χρειαζόμαστε και λίγο τύχη βέβαια και υγεία».

Για την «κατάρα» της πρώτης θέσης: «Το αποφύγαμε να το πούμε πριν αλλά επανήλθατε. Δεν θα απαντήσω σε αυτό το πράγμα δεν με ενδιαφέρει τι σκέφτονται οι άλλοι εγώ θέλω να κερδίσουμε και τα τρία ματς αν μπορούμε».