Με τον Τσαούση να σκοράρει δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο, ο Πανσερραϊκός νίκησε με 2-1 την Κηφισιά στη Νίκαια για την 1η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League και παραμένει ζωντανός στη μάχη της παραμονής.

Η νίκη αποτελούσε μονόδρομο για τους φιλοξενούμενους και κατάφεραν να ανοίξουν νωρίς το σκορ και συγκεκριμένα στο 16′, όταν ο Λύρατζης έκανε το γύρισμα, ο Ούγκο Σόουζα προσπάθησε να απομακρύνει τη μπάλα και τελικά ο Τσαούσης με δυνατό σουτ την έστειλε στα δίχτυα του Ραμίρες για το 0-1.

Αμέσως μετά, στο 17′, οι γηπεδούχοι είχαν μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση καθώς ο Χριστόπουλος βγήκε τετ α τετ αλλά ο Τιναλίνι απέκρουσε, ενώ αντέδρασε σωστά και στο δυνατό σουτ του Πόμπο στο 25′. Και αφού δεν έγινε το 1-1, έγινε στη συνέχεια το 0-2.

Στο 41′ ο Ιβάν έκανε το γύρισμα από δεξιά και η μπάλα πέρασε από όλους και έφτασε στον Τσαούση, ο οποίος με σουτ βρήκε ξανά δίχτυα βάζοντας βάσεις νίκης για τους Σερραίους.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο έκανε τρεις αλλαγές για την Κηφισιά με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου καθώς δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από την ομάδα του, η οποία πάντως κατάφερε να μειώσει χωρίς να χάσει πολύ χρόνο.

Στο 51′ ο Αμανί κέρδισε πέναλτι από τον Τσαούση και ο Πόμπο εκτέλεσε στο 54′ για το 1-2, δίνοντας και πάλι ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι πίεσαν στη συνέχεια για την ισοφάριση αλλά ο Τιναλίνι αντέδρασε σωστά όποτε χρειάστηκε και ο Πανσερραϊκός πήρε τη νίκη και έβαλε φωτιά στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης (46′ Ταβάρες), Πόμπο, Σόουζα, Νάνελι (46′ Μάρτινς) Ρουκουνάκης, Σόουζα (46′ Θεοδωρίδης), Ποκόρνι, Χριστόπουλος (76′ Μίγιτς), Αμανί.

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκά, Μπεν Σαλάμ (59′ Δοϊρανλής), Ριέρα (84′ Ρουμιάντσεβ), Τεϊσέιρα, Ίβαν (87′ Μασκανάκης).