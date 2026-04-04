Οι οπαδοί της ΑΕΚ αποθέωσαν την ομάδα τους στην προπόνηση που έγινε στην Allwyn Arena και έδωσαν σύνθημα νίκης για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, στην πρεμιέρα των play off της Stoiximan Super League.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν το βράδυ της Κυριακής (5/4), με τους «κιτρινόμαυρους» να βρίσκονται στην 1η θέση και τους «ερυθρόλευκους» να ακολουθούν, στο -2. Ο καθένας, επομένως, μπορεί να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι το ντέρμπι, με τους φίλους της Ένωσης να δίνουν σύνθημα νίκης.

Η Original 21 είχε απευθύνει κάλεσμα στους οπαδούς για την προπόνηση του Σαββάτου (4/4) στην Allwyn Arena και η ΠΑΕ άνοιξε τη Θύρα 39, από την οποία οι οπαδοί της ΑΕΚ αποθέωσαν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του και παράλληλα τους «ντόπαραν» ψυχολογικά για το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη.

Οι οπαδοί του «δικέφαλου αετού», όπως είχε συμφωνηθεί, παρέμειναν για ένα 15λεπτο στο γήπεδο και στη συνέχεια αποχώρησαν, με τον Νίκολιτς και τους παίκτες του να συνεχίζουν τη δουλειά τους για την 1η αγωνιστική των play off.