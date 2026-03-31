Η Βοσνία και η Ιταλία κοντράρονται στον αγώνα που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα προκριθεί στο Μουντιάλ 2026 και η ατμόσφαιρα στη Ζένιτσα είναι εκπληκτική όχι μόνο στο γήπεδο αλλά και στις… πολυκατοικίες δίπλα από αυτό.

Οι οπαδοί της Βοσνίας, όπως αναμενόταν, εξάντλησαν σε χρόνο-ρεκόρ τα εισιτήρια, με τη χωρητικότητα του γηπέδου να είναι ούτως ή άλλως μικρή. Είναι πολλοί, επομένως, αυτοί που έμειναν με το παράπονο επειδή δεν θα είναι στις εξέδρες, αυτοί όμως που μένουν στις πολυκατοικίες γύρω από το γήπεδο δεν έχουν πρόβλημα.

Έχοντας οπτική επαφή με το γήπεδο, οι Βόσνιοι αποφάσισαν να μετατρέψουν τις πολυκατοικίες σε εξέδρες, καθώς άναψαν πολλά καπνογόνα και δημιούργησαν εκπληκτική ατμόσφαιρα, προσπαθώντας να σπρώξουν με κάθε τρόπο την ομάδα τους προς τη νίκη και την πρόκριση.