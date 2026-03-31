Ο Nτίνο Μουγιάνοβιτς, ιδιοκτήτης διαμερίσματος της πολυκατοικίας που κοιτάζει στο Στάδιο Μπίλινο Πόλιε της Ζένιτσα, έγινε ξαφνικά… σταρ των social media. Όλα ξεκίνησαν με ένα αστείο post στο Instagram, όπου προσφέρθηκε να «νοικιάσει» το μπαλκόνι του για τη μεγάλη αναμέτρηση Βοσνία-Ιταλία, με τιμή 500 ευρώ, barbecue και ποτό της επιλογής. Η αλήθεια; Ήταν καθαρή πρόκληση, αλλά οι φίλοι και οι οπαδοί πήραν το αστείο… σοβαρά!

Οι προσφορές που έλαβε έμοιαζαν να βγήκαν από σενάριο κωμικής ταινίας: από χρήματα και ένα Lada Niva μέχρι δύο τόνους ξύλα για θέρμανση… και η πιο παράξενη όλων, ένας ολόκληρος τόνος πατάτες για τον επόμενο χειμώνα. Ο Ντίνο όμως δεν έπεσε στην παγίδα και αρνήθηκε όλες τις προτάσεις, κρατώντας το μπαλκόνι αποκλειστικά για την οικογένειά του. «Θα δω τον αγώνα με φίλους και οικογένεια, θα τσιμπήσουμε, θα πιούμε και θα κάνουμε τρελό χαμό για την εθνική μας», λέει με χαμόγελο, επισημαίνοντας ότι το μπαλκόνι του παραμένει… αδιαπραγμάτευτο. Και αν αναρωτιέστε πώς είναι να ζεις απέναντι από το Μπίλινο Πόλιε; «Είναι ιστορικό, είναι η καρδιά του ποδοσφαίρου μας και κάθε φορά που παίζει η εθνική ή η Σελίκ, όλα τα μπαλκόνια γεμίζουν ζωή». Θυμίζουμε, πως η Bοσνία υποδέχεται την Ιταλία και ο νικητής θα τσεκάρει εισιτήριο για το Μουντιάλ της Αμερικής.