Μετά το τέλος του μεγάλου ντέρμπι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε στις δηλώσεις του, πως η ομάδα του θα μπορούσε να κερδίσει και με 20 πόντους διαφορά.

Παράλληλα ο προπονητής του Ολυμπιακού στάθηκε και στην απουσία του Εβάν Φουρνιέ και σε αυτή του Ντόρσεϊ, ο οποίος αποβλήθηκε.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Τίποτα παραπάνω από ένα παιχνίδι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός που κερδίσαμε. Και οι δύο ομάδες είχαν απουσίες και ελλείψεις. Διαμορφώθηκαν τα πράγματα με την απουσία του Ναν και του Ντόρσεϊ στο δεύτερο ημίχρονο. Η κατάσταση του Φουρνιέ μας δημιούργησε πρόβλημα στους γκαρντ και έπρεπε να παίξουμε ψηλά σχήματα, αλλά νομίζω σκοράραμε πάνω από 100 πόντους και αν δεν χαλαρώναμε στο τέλος θα κερδίζαμε με 20 πόντους διαφορά.

Ο Παναθηναϊκός καταλαβαίνω πως δεν είχε ένα τόσο μεγάλο κίνητρο γιατί παίζουν ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, όπως και εμείς παίζουμε κρίσιμο παιχνίδι στην EuroLeague. Ήταν ένα παιχνίδι διαδικαστικό, το οποίο έχει μία μορφή ιδιαίτερη, όπως τα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.

Προφανώς και οι δύο έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι για διαφορετικούς ρόλους, αλλά και για τις δύο ομάδες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την EuroLeague και για τον Παναθηναϊκό στη Σόφια, αλλά και για εμάς στην Λιόν.

Πρέπει να κερδίσουμε είναι το τέλος της χρονιάς, υπάρχει σωματική κούραση και πνευματική, αλλά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για οτιδήποτε γιατί αυτήν την στιγμή παίζουν πολλά πράγματα στην χρονιά».