Ο Πάτρικ Μουράτογλου τίμησε τον Στέφανο Τσιτσιπά δίνοντας το όνομά του στο κεντρικό κορτ του προπονητικού του κέντρου στη Νότια Γαλλία.

Η πρωτοβουλία αυτή αναγνωρίζει τόσο την πορεία του Έλληνα τενίστα στον διεθνή χώρο του τένις όσο και τη μακροχρόνια σύνδεσή του με την ακαδημία του Μουράτογλου, η οποία έχει καθιερωθεί παγκοσμίως. Το γήπεδο ονομάζεται πλέον «Κεντρικό Κορτ Στέφανος Τσιτσιπάς».

Ο Μουράτογλου έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συνεργασία του με τη Σερένα Γουίλιαμς και υπήρξε μέντορας του Τσιτσιπά, ιδιαίτερα κατά τις εμφανίσεις του στα Grand Slam.

Αυτή την περίοδο, ο Τσιτσιπάς βρίσκεται στη Γαλλία ενόψει του Μάστερς του Μόντε Κάρλο. Κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του προπονητικού κέντρου, είχε την ευχάριστη έκπληξη να δει την πινακίδα με το όνομά του. Η στιγμή αποτυπώθηκε σε φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία μοιράστηκε άμεσα ο ίδιος στα social media, ενώ περιλάμβανε και την πρώτη του προπόνηση στο νέο του κορτ.