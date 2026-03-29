Η έντονη συναισθηματική φόρτιση ήταν ο λόγος της κατάρρευσής του πριν την προπόνηση της εθνικής Ρουμανίας, τόνισε σε δηλώσεις του ο Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Ο 80χρονος προπονητής ανησύχησε τους πάντες στην εθνική ομάδα της χώρας του με την κατάρρευσή του καθώς μιλούσε με τους συνεργάτες του, πριν την έναρξη της προπόνησης. Ο Λουτσέσκου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αφού συνήλθε αποφάσισε να κάνει δηλώσεις για να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη, τονίζοντας πως όλο αυτό έγινε λόγω της ήττας από την Τουρκία στα μπαράζ για την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026.

«Γι’ αυτό και θύμωσα τόσο πολύ. Μόλις ξεκίνησα την ανάλυση του αγώνα με την Τουρκία, παρόλο που είχαν περάσει ήδη τρεις ημέρες, η νευρικότητα με κατέβαλε. Ένιωσα ότι δεν μπορούσα να αναπνεύσω φυσιολογικά.

Πού να πάω τώρα; Ποιος θα με αφήσει να φύγω μετά από όλη αυτή την αναστάτωση που συνέβη σήμερα; Ελπίζω οι παίκτες να τα καταφέρουν και χωρίς εμένα, παρότι δεν καταλαβαίνω το νόημα αυτού του ματς και γιατί η FIFA αποφάσισε έτσι», είπε αρχικά ο Λουτσέσκου, ο οποίος στη συνέχεια αναφέρθηκε στα λάθη της ομάδας του κόντρα στην Τουρκία.

«Έκανα κάποια λάθη. Και στη φάση του γκολ, δεν γίνεται να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα έτσι. Δεν γίνεται. Γι’ αυτό και θύμωσα τόσο πολύ σήμερα. Οι Τούρκοι, μετά το 60’-65’, δεν θα μπορούσαν πια να κρατήσουν τον ρυθμό και θα μπορούσαμε να τους εκπλήξουμε. Όποιος αναλύσει προσεκτικά το παιχνίδι θα δει ότι η Τουρκία δεν μας εξέπληξε με τίποτα, απολύτως τίποτα».

Συνεχίζοντας, ο 80χρονος τεχνικός αναφέρθηκε στα μηνύματα που δέχθηκε με ευχές για ανάρρωση και προανήγγειλε την αποχώρησή του από την εθνική Ρουμανίας.

«Οι φάσεις που δημιούργησαν στο πρώτο ημίχρονο προήλθαν από χαμένες μπάλες μας με απίστευτο τρόπο. Στο υπόλοιπο του ματς, η Τουρκία δεν μας δυσκόλεψε καθόλου.

Ακόμη και ο Τζόρτζιο Μαρκέτι, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της UEFA, μου έστειλε μήνυμα. Ιταλοί, Τούρκοι, Ουκρανοί ήμουν πραγματικά συγκινημένος να δω πόσοι σκέφτηκαν εμένα. Το τηλέφωνό μου μπλοκαρίστηκε από τις ευχές τους. Ευχαριστώ όλους για τα καλά τους λόγια και λέω ότι τώρα είμαι καλά.

Τέλος, τελείωσε. Το πιο σημαντικό όμως είναι κάτι άλλο. Πιστεύω στο δυναμικό αυτής της γενιάς. Οι ποδοσφαιριστές έχουν τεράστιο ταλέντο. Με τη στήριξη όλων, αυτοί και ο νέος προπονητής θα μπορέσουν να πετύχουν καλά αποτελέσματα, είμαι βέβαιος», ήταν τα λόγια του.