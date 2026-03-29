Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο Μιρτσέα Λουτσέσκου καθώς λιποθύμησε στην προπόνηση της εθνικής Ρουμανίας, παγώνοντας τους συνεργάτες του και τους ποδοσφαιριστές.

Στις αρχές Φεβρουαρίου ο 80χρονος Ρουμάνος προπονητής, πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου, είχε νοσηλευτεί σε σοβαρή κατάσταση, όπως ανέφεραν τα ΜΜΕ της χώρας. Ήταν η τρίτη φορά μέσα στο 2026 που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και τώρα ήρθε και η τέταρτη.

Ο Λουτσέσκου λιποθύμησε την ώρα που συζητούσε με τους συνεργάτες του πριν την έναρξη της προπόνησης παγώνοντας τους πάντες, καθώς η υγεία του, όπως φαίνεται, είναι επιβαρυμένη. Αμέσως, φυσικά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, από όπου έστειλε και το μήνυμά του.

«Αισθάνομαι καλά τώρα, έχω αναρρώσει πλήρως, αλλά είμαι ακόμη στη διαδικασία των εξετάσεων, οπότε παραμένω στο νοσοκομείο», ήταν τα λόγια του 80χρονου προπονητή ενώ η επίσημη ενημέρωση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ρουμανίας ανέφερε τα εξής…

«Κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνάντησης που προηγήθηκε της τελευταίας προπόνησης πριν από την αναχώρηση για τη Σλοβακία, ο προπονητής Μιρτσέα Λουτσέσκου ένιωσε αδιαθεσία. Τα πρώτα μέτρα βοήθειας ελήφθησαν αμέσως από τα μέλη του ιατρικού επιτελείου της εθνικής ομάδας, τα οποία του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Μετά την κλήση στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112, δύο πληρώματα SMURD μετέβησαν επειγόντως στην προπονητική βάση. Η άμεση επέμβαση του ιατρικού προσωπικού επέτρεψε την ταχεία σταθεροποίηση του τεχνικού. Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση του προπονητή είναι σταθερή. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ιατρικά πρωτόκολλα και για την εξάλειψη οποιουδήποτε κινδύνου, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου μεταφέρθηκε σε νοσοκομειακή μονάδα στην πρωτεύουσα για ενδελεχείς εξετάσεις και εξειδικευμένη παρακολούθηση».

Η πρώτη διάγνωση

Λίγες ώρες μετά, το νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε ο Λουτσέσκου προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση για την υγεία του. Όπως αναφέρεται, οι πρώτες εξετάσεις που έκανε ο προπονητής της εθνικής Ρουμανίας έδειξαν ότι υπήρξε καρδιακή αρρυθμία, διαψεύδοντας τα όσα είχαν κυκλοφορήσει για καρδιακή προσβολή.

Όπως και να έχει, ο 80χρονος τεχνικός θα κάνει κι άλλες εξετάσεις και δεν θα ταξιδέψει στη Μπρατισλάβα για το φιλικό παιχνίδι της Τρίτης (31/3) με τη Σλοβακία.