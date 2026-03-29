Μια φωτογραφία που ανέβηκε στα social media και δείχνει τον Μανουέλ Λοκατέλι να δειπνεί με παίκτες της Ίντερ, χαλαρώνοντας πριν το ματς της εθνικής Ιταλίας με τη Βοσνία, έχει κάνει έξαλλους τους οπαδούς της Γιουβέντους.

Η «σκουάντρα ατζούρα» νίκησε με 2-0 τη Βόρεια Ιρλανδία στον ημιτελικό των αγώνων μπαράζ για την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026 και την Τρίτη (31/3) θα κοντραριστεί με τη Βοσνία εκτός έδρας, στον αγώνα που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα βρίσκεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το κλίμα όμως για έναν παίκτη των «ατζούρι» και συγκεκριμένα για τον Λοκατέλι, αρχηγό της Γιουβέντους, δεν είναι καθόλου καλό. Ο λόγος; Το γεγονός ότι δείπνησε με παίκτες της Ίντερ και συγκεκριμένα με τους Φεντερίκο Ντιμάρκο, Νικολό Μπαρέλα, Πίο Εσπόζιτο και Αλεσάντρο Μπαστόνι.

Ο τελευταίος, ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής στο ντέρμπι της 14ης Φεβρουαρίου, όταν είχε κάνει θέατρο για να αποβληθεί (και όντως αποβλήθηκε) ο Πιέρ Καλουλού, πανηγυρίζοντας έξαλλα. Ο Μπαστόνι έχει γίνει κόκκινο πανί για τους οπαδούς της Γιούβε από εκείνη την ημέρα, οπότε το γεγονός ότι ο Λοκατέλι δείπνησε μαζί του έχει ως συνέπεια να δέχεται πάμπολλα… όχι και τόσο ευγενικά σχόλια στα social media.