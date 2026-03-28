Η Αργεντινή προετοιμάζεται για το Μουντιάλ του 2026 που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικό και του Καναδά και για τον λόγο αυτό έδωσε φιλικό παιχνίδι με την Μαυριτανία του Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Η «αλμπισελέστε» επικράτησε με 2-1 στο «Μπομπονέρα», με τον Λιονέλ Μέσι να αγωνίζεται μόνο στο δεύτερο ημίχρονο και τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά να παίζει για 85 λεπτά στην αναμέτρηση.

Μάλιστα μετά το τέλος του αγώνα η επιθυμία του μεσοεπιθετικού της ΑΕΚ έγινε πραγματικότητα, καθώς πήρε φανέλα του Λιονέλ Μέσι, τον οποίο είχε χαρακτηρίσει ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.